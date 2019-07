Prorok Mohamed za teror ve světě nemůže. Je blud, že byl proti ženám, říká Holcová

dnes | Je omyl, že může za teroristické útoky, s něčím takovým by nesouhlasil, zvrtlo se to až po jeho smrti, míní cestovatelka a spisovatelka Milena Holcová, která vydala knihu Já nic, já Mohamed. Není to propagace islámu, chtěla jsem ale prolomit schémata. Jako Češi jsme experti na to, že o tom nic nevíme, ale je nám všechno jasné, vysvětluje žena, která ve třiceti letech opustila právnickou praxi a začala cestovat. Dnes je čím dál obtížnější uniknout turistice, všude se na vás vrhají průvodci, destinace, kde ještě pořádně nikdo nebyl, jsou tak tři čtyři, lituje Holcová.