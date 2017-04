První programátorky byly ženy, teď nás brzdí strach a stereotypy, říká Dita Přikrylová v DVTV Apel

dnes | Myslíme si, že do IT nepatříme a bojíme se prosazovat v kolektivu mužů, říká datová analytička a zakladatelka hnutí Czechitas Dita Přikrylová. Proč je mezi ženami tak malý zájem o technické obory jako je IT? Více v dalším díle pořadu DVTV Apel. (Názory hostů nevyjadřují stanovisko DVTV.)