Prymula: 15 tisíc mrtvých zbytečně? Nemuseli zemřít, já bych loni nerozvolnil

Rozvolnění před Vánoci bych nepovolil, onemocnění jsme podcenili, kdyby se v některých momentech nerozvolnila opatření, tak se to nestalo. Jsme jeden z nejpromořenějších národů. Epidemie může udeřit, ale na podstatně menším počtu populace, jsme teď v jiné situaci než vloni, říká epidemiolog Roman Prymula. Babišův výrok Best in Covid není namístě, epidemie se bude hodnotit jako celek, dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!