Situace už byla kritická, jedeme v úsporném režimu. Je možné omezit údržbu nebo plánované opravy v zoo, zásah do chovu ale nehrozí, říká ředitel zoo Safari Dvůr Králové Přemysl Rabas. Náklady na zoo jsou obrovské, veřejnost nám pomohla, dojalo mě to. Zoologické zahrady by měly být otevřené co nejdřív, je lepší, když se lidé prochází na sto hektarech zoo než na dvou hektarech parku, dodává.