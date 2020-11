Lidé by se neměli nechat zblbnout, musí si pomoci sami, stále je to obrovská šance, říká Lída Rakušanová, která promlouvala k Čechům z Rádia Svobodná Evropa. Všichni se po revoluci těšili na to, že když režim padl, je už všechno v pořádku a můžou se těšit na světlé zítřky. Ale neuvědomovali si, že je potřeba nějaké zítřky vybudovat, líčí novinářka, které vyšla kniha vzpomínek Svobodná v Evropě.