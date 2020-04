Je to ohromná zkouška, ale je otázka, čeho je to zkouška. Když jsme víc doma, máme větší očekávání a pak jsme o to víc zklamaní. Vzniká větší pnutí a máme pocit, že za to může ten druhý nebo náš vztah. Ale tahle krize není o vztazích. Je to extrémní situace, vztahy teď neřešte, říká psychoterapeut Pavel Rataj. Karanténa porodnost nezvýší, doba je nejistá, poroste ale sledovanost porna, míní.