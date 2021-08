Začátek léta byl dobrý, ale tohle je otřesné. Vlna veder byla nejhorší za 25 let, tři měsíce nepršelo a půda je vyschlá jako troud. Požáry jsou v Řecku každoročně, ale na tohle si nezvyknete. Řada lidí přišla o všechno, co měla, říká Češka žijící na ostrově Korfu Pavla Smetanová. Koronavirus sezónu neovlivnil skoro vůbec. Kdo by sem přijel na dovolenou, nepoznal by, že se něco děje, dodává.