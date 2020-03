Dokud to bude potřeba, nechť jsou školy zavřené. I kdyby to bylo dva měsíce, zvládneme to. Předpokládám, že po týdnu a půl bychom se mohli vrátit, říká k rozhodnutí vlády uzavřít od zítřka všechny školy s výjimkou mateřských ředitel MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí Jan Korda. Co budou dělat učitelé, jsem nechal na nich. Dětem připraví domácí úkoly na týden, dodává.