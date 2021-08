Málo lidí mi po porodu a před olympiádou věřilo, ale já jsem blázen a jsem tvrdohlavá, opravdu jsem to chtěla. Z Tokia jsem se vrátila spokojená. Inspirovala jsem se ženami, které mají dítě a daly to, je škoda přestat dělat to, co má člověk rád, zvládla jsem to i díky hodnému synovi, říká běžkyně Kristiina Mäki, která na olympiádě v Tokiu zaběhla svůj osobní i národní rekord na trati 1500 metrů.