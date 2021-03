Byla tu vždycky tvrdá charita, byla to pomoc lidem se zdravotním postižením a to bylo všechno. Ale my jsme hranice posunuli. I umělec, který strádá, má těžký životní příběh a zaslouží si možnost vybrat peníze, říká zakladatel platformy Donio David Procházka. Jen za loňský rok rozdělila 80 milionů korun, nejvíce na plicní ventilátory. Vždy předáme 100 % částky, to je naše hlavní sdělení, dodává.