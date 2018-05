Rozek: Protest proti hře v Brně? Kromě křesťanů hanobí i státní vlajku, žena ji tam tahá z pochvy

dnes | Měli jsme pokojný protest na druhém konci náměstí, nejsme na stejné lodi s aktivisty "Slušní lidé", nejlepší by bylo, kdyby se představení vůbec nehrálo, není to kultura, je to, jako by hanobili vaši matku, říká Jan Rozek, křesťan a autor petice proti uvedení hry Naše násilí a vaše násilí v brněnském divadle Husa na provázku. Podle něj představení hanobí křesťany, muslimy i státní vlajku, kterou tam herečka tahá z pochvy, na hru by prý nikdy nešel.