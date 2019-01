Roztroušená skleróza mi zlepšila život, plním si sny, už věci neodkládám, říká Jindra

dnes | Za nemoc jsem rád, žiju lepší život. Doktoři mi naznačili, že léky mě jsou schopny udržet v dobrém stavu 15 let, nemoc jsem si prý způsobil stresem a nadmírou práce, lékaři říkali, ať se o nemoci radši nezmiňuju, je to strašák, ale já se za ni nestydím, pracuju naplno, nikdo to na mě nepozná, říká Lukáš Jindra, zpěvák, hlasový poradce a držitel ceny Františka Filipovského za hudební režii. Dodává, že v showbyznysu je důležité mít příběh a charisma, samotný talent k proslavení nestačí.