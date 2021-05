Ještě před rokem byl důl skrytý za lesem, ten už ale zmizel a na důl vidíme. Zhoršuje se hluk, největší problém je ale voda. Je absurdní, že spodní voda mizí do dolu, odkud ji potrubí odvádí do řeky, líčí Milan Starec, obyvatel malé vesnice Uhelná nedaleko hranic s Polskem. Soudní dvůr EU nařídil Polsku, aby zastavilo těžbu v dole Turów, to se ale dosud nestalo.