Psí kadeřnice: Barvit srst a drápky odmítám, tetování psů jako v USA je extrém

dnes | Tetování psů nemá nic společného s přirozenou péčí. Odmítáme i barvení drápků nebo vyholování psů, u kterých to nemá žádný význam, říká majitelka psího salonu a veterinární technička Adéla Trepáková. Češi se podle ní starají o srst zvířat čím dál lépe. Často ale nemají dostatek informací od chovatelů, u kterých kupují štěňata. Pak to řeší, až když je pozdě, upozorňuje. Nerada prý stříhá kokršpaněly. Po třech hodinách jsem z takového psa vyčerpaná, je to dominantní pes a je to psychicky i fyzicky náročné, líčí Trepáková.