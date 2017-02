Šampaňské a konfety? V hlavě určitě ano, bylo to sedm let práce, říká Čech z titulky Science

dnes | Posunuli jsme limity směrem ke zkoumání nanokrystalů. Počítal jsem i s neúspěchem, ale měli jsme štěstí, že ten okamžik nenastal, říká Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu AV ČR o objevu, který dostal Čechy na titulní stranu vědeckého magazínu Science. Dodává, že do určité míry je to vždy otázka štěstí, na začátku prý byli přesvědčeni, že by jejich teorie měla fungovat, ale nevěděli, jestli další bádání umožní dostat se až tam, kam si přáli.