Dorty a pečení po nocích byl únik, i v nejtěžších chvílích jsem věděla, že to nemůžu vzdát. Po rozvodu jsme se syny neměli dobře, nechci už nikdy počítat, jestli mám na nákup, to mě nejvíc žene. MasterChef byl zlomem, otevřelo mi to dveře, říká Iva Sarauerová, cukrářka, která se v loňské řadě soutěže MasterChef probojovala mezi čtveřici nejlepších. Teď má prý plný diář objednávek.

