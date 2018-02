Sázka na toho, který nejméně vadí, nebyla správná, Drahoš všechny duely prohrál, říká Horáček

dnes | Jiří Drahoš není člověk, který dokáže dát do vulgárně krátkých vět jasný vzkaz, tvrdí neúspěšný kandidát na prezidenta Michal Horáček. Není podle něj bojovník do posledního kola. Lidé chtěli dvě věci - aby prezident důstojně reprezentoval a aby to byla silná osobnost, která by splňovala sen o prezidentovi na bílém koni, který přijede a vyřídí vše za ně, myslí si. Jiří Drahoš měl podle něj po volbách odjet do štábu Miloše Zemana a poblahopřát mu k vítězství. Je potřeba budovat pocit, že demokratický proces je nejdůležitější, dodává.