„K diplomatickému stolu by si Putin sedl jen pokud by byl skutečně ohrožen. Je o krok napřed a neskrývá, že má za zády jaderné zbraně. Proti tomu Západ dává jasně najevo, že nechce jít do otevřeného konfliktu,” říká bývalý diplomat Jiří Schneider. “Pokud Ukrajina složí zbraně a začne vyjednávat, ztratí poslední zbytky svojí suverenity a Rusko dosáhne svého cíle.”

