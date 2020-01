Je směšné, když právnička řekne, že nevěděla, kdo byl Josef Urválek. Helena Válková pracovala v represivním aparátu. Nemusela být statečná, stačilo by, kdyby byla slušná, míní Radek Schovánek z Centra pro dokumentaci totalitních režimů. Kdyby byla důchodkyně nebo advokátka, tak proč ne, ale ona kandiduje na ombudsmanku, to je symbol. Už jen to, že byla v KSČ, ji diskvalifikuje, říká badatel.