Zachovali jsme se v létě, jako by se nic nestalo, jsme blbě poučitelní, musíme se připravit na třetí vlnu. HDP není dobrý indikátor štěstí, budeme růst jiným způsobem. Jestli někdy má stát povinnost ekonomiku nahradit, říznou žílu a dát energii, tak je to teď, dluh je nutný hazard, říká ekonom Tomáš Sedláček. Je to příležitost, o digitalizaci se mluví deset let.