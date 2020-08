Čína neřeší ochranu dat jako my na západě. Je to testovací prostředí toho, co by šlo dál. Vláda tam má neomezenou moc, s kreditovým systémem si může dělat co chce. Lidé se svobod vzdají dobrovolně výměnou za nějakou službu, říká reportér serveru Lupa.cz Jan Sedlák. Dodává, že o spoustě věcí rozhodují algoritmy. Umělá inteligence je černá skříňka. Směřujeme prý do kyberpunku, není cesty zpět.