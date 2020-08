Epidemie je živý proces, její logika není v našich rukou. Na ministerstvu nebudu nový Prymula, ta práce je boj, zavání to masochismem, ale jít do toho jsem vnímal jako závazek, říká Aleksi Šedo, lékař, biochemik a děkan 1. LF UK, který bude od září působit jako náměstek ministra zdravotnictví. Začátek školy sleduji s respektem, opatření se tam těžko dodržují, je to velmi choulostivá věc, dodává.