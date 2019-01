Seriál Most! je reklama, město nepoškozuje, v Severce jsem nikdy nebyl, říká primátor

dnes | Seriál beru s nadsázkou, v Severce jsem nikdy nebyl, ale dojdu se tam podívat, hlášku "Dycky Most!" si Mostečané vzali za svou. Most není špinavé město, má pozitiva i negativa, nelze ale říkat, že bychom neměli problémy s nepřizpůsobivými, v rámci předvolební kampaně tato témata hodně oscilovala, máme historické stigma, které se špatně vyvrací, říká primátor Mostu Jan Paparega. Most má svoje mouchy, snažíme se s tím něco dělat, potřebujeme tam mladý lidi udržet, snad docílíme toho, že vláda ty města problémy začne vnímat, dodává.