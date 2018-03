Silná slova Koukalové? Jsou zbytečně nafouknutá, Gabču nikdo neodložil, byla pod tlakem, říká Hamza

dnes | Udělám všechno pro to, aby se Gabča k biatlonu vrátila. Nevím, jestli to bude příští rok, říká šéf Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. Na slova Gabriely Koukalové o tom, že se v reprezentačním výběru cítila jako nefunkční odložená věc, nechtěl reagovat. Jsou to mráčky, co běhají po obloze, tvrdí. Čeští biatlonisté bojkotují kvůli dopingovému skandálu Rusů probíhající finále Světového poháru v Ťumeni. Rusové se ani po třech letech, co je kauza venku, nedokázali omluvit, dýchla na nás studená válka, míní Hamza.