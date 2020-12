K objevu mě přivedla náhoda a zvědavost, našli jsme relikvii, která byla považována za pravý hřeb ze Svatého kříže, je to úžasný objev, zároveň tím ale stojíme na začátku nového příběhu, říká geoinformatik Jiří Šindelář. Důležitá je ovšem jeho duchovní hodnota, to je zesíleno tím, v jaké době se to objevilo, je to totiž jeden z nejsilnějších symbolů naděje, dodává.