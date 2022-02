„Možnosti, jak šetřit, existují. Základem je přestat kouřit, pít alkohol, chodit do hospod,” říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa. „V tuhle chvíli to vypadá, že inflace překoná deset procent. Cenovým růstům není konec, obzvláště co se týče energií a potravin. Nejvíc bity na tom budou nejchudší domácnosti,” dodává.

