Říkám to otevřeně jako lékař. Pokud letos někteří lidé zemřou na koronavirus, tak to budou lidé, kteří místo v září umřou v dubnu. Je potřeba chránit starší lidi a mýt si ruce, ale život se nemůže zastavit, míní prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Pokud to bude trvat rok, tak nevím, z čeho budeme financovat zdravotnictví. Lidé i pak budou mít rakovinu a vzácná onemocnění, dodává.