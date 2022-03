Souček: Nevěřím na kvóty ani na stropy. České ženy jsou schopné, ale neumí se prodat

„Mladé generaci bych doporučila trpělivost a pokoru. Work hard, play hard, to už se moc nenosí. Tvrdě jsem pracovala, ale pak byla dovolená a mě to hrozně bavilo,” vzpomíná na začátky v byznysu manažerka Magdalena Souček, bývalá šéfka české pobočky poradenské společnosti EY. „Ženy by měly dělat to, co je baví. Ne každá chce všechno obětovat kariéře nebo rodině, ale skloubit se to dá,” dodává.

