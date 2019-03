Štampach: Duka o zneužívání chlapců věděl, nepřipustí chybu, obětí jsou u nás stovky

dnes | Duka má svoji optiku církevního bosse, který nepřipustí, že by se v církvi mohlo dít něco špatného, velmi jsme se přeli, Duka měl dotyčného církevně omezit a měl ho vyzvat, aby se sám přiznal na veřejnosti, obětí sexuálního zneužívání v církvi jsou stovky, není to věc sexuální orientace, ale mocenské deviace, celibát by měl být dobrovolný, říká religionista Ivan O. Štampach. Dodává, že podporuje papeže Františka v jeho snažení kauzy řešit. Dodáváme, že jsme rozhovor natáčeli předtím, než kardinál Duka vydal prohlášení, ve kterém informuje, že podal trestní oznámení na neznámé pachatele sexuálních trestních činů.