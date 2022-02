„Elektromobily budou za několik let dominovat prodejům. Globální střední třída si uvědomuje, že to, co říkají vědci a Greta, je postaveno na faktech. Je to megatrend,” říká propagátor elektromobility Jan Staněk, autor youtubového kanálu Electro Dad. „Největší překážkou je zatím cena, ojeté elektroauto ale koupíte od 120 tisíc a jsou to nesmrtelné věci,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!