Stárek: Silvestrovské omezení na 50 lidí nedává smysl, Válkovo vysvětlení je zmatené

„Nevíme, jak se máme na Silvestra chovat, protože to, co zaznělo po jednání vlády, nebylo srozumitelné. Proč padesát lidí, když hostů na akcích, kde se nesedí u stolu, může být až sto? Silvestr se na etapy slavit nedá,” říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Mnohem účelnější pro bezpečnost by bylo provádět testy, aby byla jistota, že lidé pro ostatní nejsou rizikem," dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!