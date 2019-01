Čech se kvůli brexitu stal Britem: Získat občanství je náročné, stálo to asi 80 tísíc

dnes | Chtěl jsem odejít do USA, ale kvůli pracovním vízům jsem zvolil Británii, cítil jsem se ohrožen brexitem, uvědomil jsem si to už po referendu, proces získání občanství je pro občany EU stejný jako pro kohokoliv jiného. Je to dlouhá a náročná cesta, stálo mě to kolem osmdesáti tisíc korun, najal jsem si právničku, která mi s tím pomohla, říká Ondřej Dorian, herec a model, který se kvůli brexitu rozhodl získat britské občanství. Dodává, že on by v referendu o vstoupení z EU hlasoval proti, ale v případě, že občané rozhodli, měla by Velká Británie z Unie odejít.