Koronavirus vrátí éru létání o desítky let nazpátek. Nechceme milodar. Žádáme o to, aby nám někdo umožnil dostat se ke komerčnímu úvěru, říká generální ředitel a spolumajitel aerolinek Roman Vik. Budeme evropská rarita, pokud stát řekne, že společnost, která řádně platí daně, nechce. Pokud by to mělo odblokovat situaci, je čínský státní fond CITIC ochotný dát státu svých 49,9 % za korunu, dodává.