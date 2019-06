Střelba je tu na denním pořádku, ale už vím, kudy chodit, říká o New Orleans Urbišová

dnes | Každému českému turistovi dávám rady, kam nemá chodit. Jsme dobrodružný národ a chceme chodit pěšky, všude to ale není jako na Kampě, líčí novinářka Julie Urbišová, která deset let žije v New Orleans. Teď o něm napsala knihu Doma v Nola. Město změnil hurikán Katrina, byla to lidská katastrofa a každý tehdy o někoho nebo o něco přišel. Dnes je to jiné místo, je to mix velmi liberální a konzervativní společnosti, popisuje Urbišová.