„Není to tak, že máme jako stát nějaký dluh a ten nic nestojí. V roce 2025 nás bude stát 100 miliard. Za to by mohli mít všichni lidé ve školství dvojnásobné platy,” říká Dominik Stroukal, ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády, která připravila plán, jak zastavit zadlužování státu. Kabinetu navrhuje pomalejší růst důchodů či zvýšení daní.

