Video ze Strakovky nemá s kampaní nic společného, ale není pravda, že nám ho někdo z vlády rozmlouval, jak tvrdí Babiš. Na vládě byli z našeho nápadu nadšení, chtěli jsme to udělat zábavně a lidskou formou. Peněz od vlády jsme se vzdali kvůli negativním reakcím, po tom zásahu, co to už má, peníze nebude třeba využívat, naše práce byla zdarma, říkají influenceři Anna Šulcová a Jakub Gulab.