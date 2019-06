Svobodová: Říkají mi presstitutka, lidi neví, čemu věřit, Kajínek je pro ně hrdina

dnes | Nejsem žádný namyšlený intelektuál z Prahy, mluvím s lidmi, ale stejně mi pak vynadají. Pořád někdo vymýšlí slova, jako lepšolidi nebo pravdoláskaři. Lidé jsou naštvaní, v regionech nám třeba vyčítají, že jim pijeme vodu z Vysočiny my Pražáci, nebo co my víme o skutečném životě. Masově se šíří dezinformace, když čtete, kdo všechno řídí svět, že nám lžou politici i novináři, tak lidé neví, čemu mají věřit, říká Ivana Svobodová z Týdeníku Respekt , která jezdí za reportážemi do regionů.