Synek: Spadl jsem do propasti a vyhořel, ale končím šťastný. Veslování je fakt dřina

Patnáct let v kuse jsem vozil medaile a byl pod tlakem, bavilo mě to, ale najednou hrozně rychle došly fyzické i psychické síly, líčí skifař Ondřej Synek. Rozhodnutí nejet na olympiádu bylo těžší než potom ukončit kariéru, to byl pocit úlevy. Od osmnácti let jsem jezdil se zlomeným obratlem a taky mi chybí jedna ploténka. Veslování je fakt velká dřina pro lidi, kteří na sobě chtějí makat, dodává.

