Tabery: Babiš zkusí cokoliv, jako by mu šlo o život. Zemanova role přichází právě teď

Andrej Babiš s hnutím ANO bude zkoušet cokoliv, aby nevznikla vláda bez jeho vlivu, bere to osobně, jako by mu šlo o život. Právě teď přichází role prezidenta Miloše Zemana, a Hrad se chová, jako by nám do jeho zdraví nic nebylo, to je naprostá arogance moci, upozorňuje šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Závěr kampaně hodnotila také expertka na politický marketing Alžběta Králová.

