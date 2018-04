Ten, který chce vystřídat Krnáčovou. Jsem pozitivní rebel a nemám žádný škraloup, říká Nacher

dnes | Nejsem člověk, který by na první dobrou se vším souhlasil, nejsem ale ani za každou cenu potížista, tvrdí poslanec Patrik Nacher. Jako nestraník za ANO vyhrál primární volby, ve kterých členové hnutí vybírali kandidáta na pražského primátora. Potvrdit ho ještě bude muset pražský sněm a vedení ANO. Neusínám s myšlenkou, že budu primátor, říká Nacher. Přijímá prý část odpovědnosti za to, co se v uplynulých čtyřech letech v hlavním městě stalo. Nechci ale aby to skončilo na tom, že se celá Praha rozpadá, tak to není, žije se nám tady nadstandardně, myslí si poslanec.