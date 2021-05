30 tisíc obětí koronaviru nikdo nečekal, to číslo je nesmírně vysoké, takhle se umíralo na infekční nemoci za první republiky, říká demografka a členka odborné skupiny MeSES Dagmar Dzúrová. Když jsme viděli, jak je ministerstvo zdravotnictví zoufalé, jako MeSES jsme chtěli přiložit ruku k dílu, dělali jsme to dobrovolně, nevím, co je pravým důvodem ukončení spolupráce, dodává.