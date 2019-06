Toman: Audit EK? Útok na české zemědělství. Pracuju dál, nezkoušejte na mě rezignaci

dnes | Já tu zprávu celou nečtu, mám informace od oborných pracovníků, Evropská komise se tam odkazuje na články a paragrafy, které vůbec v legislativě neexistují, nebudu konkrétní, protože se tou zprávou nechci do podrobnosti zabývat. Jsou to útoky na české zemědělství, proto chci pečlivou analýzu, aby nebylo poškozeno české zemědělství jako celek. S mojí abdikací to nemá nic společného, nezkoušejte na mě střet zájmů, pracuju normálně dál, říká ministr zemědělství Miroslav Toman k auditu Evropské komise.