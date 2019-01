Tragédie v Polsku? Zahájíme kontroly únikových her, chyby neočekáváme, říká hasič

dnes | V celé republice je zhruba čtyři sta provozoven únikových her. Je to činnost jako jakákoliv jiná. Musejí dodržovat předpisy o požární ochraně, stavební předpisy. Není to nic výjimečného. Předpisy jsou osvědčené a přísné, není důvod, aby se hned zpřísňovaly. Neočekávám, že se budou zavírat provozovny únikových her, říká Jiří Španer z Odboru požární prevence Hasičského záchranného sboru. Dodává, že návštěvníci by měli být před únikovou hrou proškoleni, jak se dostat ven.