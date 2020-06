Zní to šíleně. Jeden den s vysokou teplotou by nebyl problém, ale je zarážející, že tahle teplá vlna trvá už od prosince, říká vedoucí Centra polární ekologie Jihočeské univerzity Marie Šabacká. V sibiřském městečku Verchojansk o víkendu naměřili teplotu 38 °C. Vysychá tamní permafrost, takže jsou mnohem častější takzvané zombie požáry a narušuje to celý vodní cyklus, vysvětluje.