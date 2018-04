Tuk-tukem Jižní Amerikou? Zdálo se, že to nemůžeme dát, ale holčičí síla umí zázraky, říká Radová

dnes | Tuk-tuk mi přišel nerozbitný, je to šílená a nepohodlná motorová tříkolka, komplikace přišly, ale holčičí síla dokáže zázraky, s chlapem by to nemělo nádech expedice, říká cestovatelka a dokumentaristka Lucie Radová o holčičí pětiměsíční cestě tuk-tukem Jižní Amerikou. Dodává, že na začátku expedice vůbec nevěděla, co je čeká, z původní pětičlenné posádky zbyly tři, ale na cestě prý musíte přijmou vše, to dobré i špatné.