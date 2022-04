Ujeli nejdelší závod světa: Největší problém bylo jídlo, říkají Marvanová a Záviška

„Trasa nebyla tak hezká, jak jsme zvyklí. Spousta míst bylo za trest. Pět tisíc kilometrů bylo v pohodě, pak to začalo být fyzicky i psychicky náročné. Největší problém byl s jídlem, za tři týdny jsme zhubli deset kilo. Několikrát jsme to chtěli vzdát. Než ale dojedete do další destinace, kde by to šlo, tak vás to přejde,“ popisují dnes už exmanželé Markéta Peggy Marvanová a Adam Záviška.

