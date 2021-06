Dostat se na Ivy League univerzitu je splněný sen, chtěl jsem to od 9. třídy, šel jsem si za tím. Když jsme otevírali výsledky, byly slzy. Musel jsem se drtit, samé jedničky byly jenom taková vstupní brána, aby se o mě vůbec na univerzitách v USA zajímali. To, co rozhoduje, je vášeň a eseje, říká Karel Kalaš, kterého přijali na Princeton University.