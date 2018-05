Uprchlíci si pomoci vážili, není správně je odsuzovat za to, že chtějí lepší život, říká Bonhard

dnes | Migrační krizi jsme v Německu nezpochybňovali, pořád se drží to, že pomoct se musí, není správné uprchlíky odsoudit za to, že chtejí odejít před válkou a mít lepší život, říká Martin Bonhard, bankéř, který odjel jako dobrovolník do uprchlického tábora v Řecku učit angličtinu a němčinu. Dodává, že se díky této zkušenosti vrátil výrazně klidnější a vyrovnanějí, arabská mentalita je podle něj všeobjímající. V Česku informovanost lidí o uprchlících prý pokulhává, téma je v úrovni agrese a útoku.