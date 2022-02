V Číně se technologie využívají i proti lidem. Olympiáda nebude výjimkou, říká Rohel

Nastavte si VPN, aby nikdo nesledoval vaše konverzace, odstraňte citlivé soubory a fotografie, používejte minimum aplikací a po návratu si změňte hesla a resetujete telefon. I taková jsou bezpečnostní doporučení NÚKIBu pro cesty do zahraničí. Bude to ale stačit? “S něčím, jako je svobodný internet, tak jak my ho známe, nemůžeme v Číně počítat", říká Vladimír Rohel, ředitel sekce Bezpečnost NAKIT.

