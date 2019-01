V Praze pohořel, v ANO chce ale výš. Nevzdal jsem to, chci bojovat, tvrdí Stuchlík

dnes | ANO potřebuje v Praze tvář a člověka, který se bude orientovat doprava, hnutí do mě investovalo spoustu zdrojů, jsem připravený se za zájmy Prahy postavit, říká někdejší kandidát na primátora Petr Stuchlík. Na únorovém sjezdu chce usilovat o post v předsednictvu hnutí ANO, má ale i nominaci na funkci místopředsedy. Dělat politiku není jednoduché, je to sebeobětování, ale někdo to dělat musí, dodává.